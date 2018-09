Günther bricht mit Wirtschaftsdelegation zu China-Reise auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Hangzhou (dpa/lno) - Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) startet heue zu einem Antrittsbesuch in Schleswig-Holsteins chinesische Partnerregion Zhejiang. Auf dem Programm der einwöchigen Reise nach Hangzhou und Shanghai stehen politische Gespräche, Besuche von Unternehmen und universitären Einrichtungen. Mehrere Institute aus Kiel planen Abkommen mit der Zhejiang Universität. Begleitet wird der Regierungschef von einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation mit rund 60 Teilnehmern, darunter auch Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Am Montagabend trifft Günther in Hangzhou den Parteisekretär der Region, Che Jun.