Lies stellt Berechnung zu Stickoxid-Belastung vor

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) informiert heute über die Ergebnisse einer Modellrechnung zur Ausbreitung von Stickstoffdioxid-Konzentrationen in Oldenburg. Die für drohende Dieselfahrverbote maßgeblichen Schadstoffgrenzwerte wurden 2018 nach vorläufigen Auswertungen in mindestens drei niedersächsischen Städten überschritten: in Hannover, Oldenburg und Osnabrück. Ob auch in Hildesheim der Grenzwert überschritten wurde, müssen Auswertungen noch ergeben.

Lies hatte vor kurzem angekündigt, das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim solle beauftragt werden, ein Ausbreitungsmodell zu berechnen für alle Messstellen, an denen eine Stickstoffdioxid-Konzentration von 40 Mikrogramm im Jahresmittel überschritten wurde. So sollten die Konzentrationsunterschiede, die innerhalb einer Straßenschlucht auftreten können, deutlich werden. Nun liegt die erste Modellrechnung zu Oldenburg vor. In der Stadt wird seit längerem heftig darüber gestritten, ob eine bestimmte Messstation, die in der Innenstadt Belastungen über dem Grenzwert anzeigt, zuverlässig arbeitet.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die bundesweit gegen mehr als zwei Dutzend Kommunen mit zu hoher Luftverschmutzung Klagen angestrengt hat, hat in Niedersachsen bislang Hannover und Oldenburg ins Visier genommen.