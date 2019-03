Landtagsanhörung zu neuen Gesetzen für bezahlbaren Wohnraum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Landesregierung will mit neuen Gesetzen nicht nur das Bauen neuer Häuser und Wohnungen einfacher und leichter machen, sondern vor allem auch bezahlbaren Wohnraum erhalten. Vor diesem Hintergrund findet heute im Bauausschuss des Landtags in Hannover eine Anhörung von Vertretern der Städte Norderney, Göttingen und Delmenhorst sowie kommunaler Spitzenverbände und Wohnungseigentümer-Organisationen statt. Umweltminister Olaf Lies (SPD), der auch für Wohnungsbau zuständig ist, hatte im Vorjahr ein überarbeitetes Wohnungsförderprogramm angekündigt. Städten und Gemeinden soll es so ermöglicht werden, die Zweckentfremdung von Wohnraum zu verbieten, etwa wie die Umwandlung in Ferienappartements.