Land sucht Gespräch mit Niedersachsens Zuliefererindustrie

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will im kommenden Regierungsjahr mit der Großen Koalition Schwerpunkte bei den Themen Wohnungsbau, Pflege, Erzieher-Ausbildung und Mobilität setzen. Angesichts des Umstiegs vom Verbrennungsmotor auf alternative Antriebe stehe das bisherige Geschäftsmodell der Zuliefererindustrie auf dem Prüfstand. Vor Journalisten betonte er am späten Dienstagabend in Hannover: "Wir werden einen strategischen Dialog starten mit der Mobilitätswirtschaft - insbesondere der Automobilwirtschaft in Niedersachsen; das ist ein zentrales wirtschaftspolitisches Thema."

Die Branche stehe vor großen Bewährungsproben - einerseits durch das Thema der alternativen Antriebe, andererseits durch das Thema Digitalisierung. Das betreffe auch die Zuliefererindustrie. Es gehe es um die Frage, welche Hilfestellung die Politik vor allem den mittleren und kleineren Unternehmen bieten könne, sagte Weil.