DGB: Landesregierung muss mehr für Langzeitarbeitlose tun

Hannover (dpa/lni) - Knapp ein Jahr nach Antritt der großen Koalition in Niedersachsen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) größere Anstrengungen in der Arbeitsmarkt- und Wohnungspolitik angemahnt. "Die große Koalition muss nachbessern und ihr Engagement für tarifliche Löhne und faire Arbeit deutlich erhöhen", sagte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh. Das Land müsse ein ausgeweitetes Programm für Langzeitarbeitslose auflegen und mehr gegen prekäre Arbeitsverhältnisse tun. Auch müsse stärker in neuen, bezahlbaren Wohnraum investiert werden. Positiv beurteilt der DGB, dass die rot-schwarze Landesregierung mit dem Reformationstag am 31. Oktober einen weiteren gesetzlichen Feiertag eingeführt und die Elterngebühren für Kindergärten abgeschafft hat.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will am Dienstag im Landtag eine Regierungserklärung zur bisherigen Arbeit der Koalition abgeben. Am 22. November 2017 hatte der Landtag die neue Landesregierung aus SPD und CDU bestätigt.