Althusmann: Niedersachsen beim Breitbandausbau gut im Rennen

Hannover (dpa/lni) - Der flächendeckende Ausbau des schnellen Internets in Niedersachsen kommt nach Ansicht von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann gut voran. "Überall in Niedersachsen erhalten die Menschen derzeit einen schnellen Internetanschluss", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Hannover. Wer mit offenen Augen durchs Land fahre, sehe viele offene Gräben für die Verlegung von Glasfaserkabeln.

Aktuell ist laut Breitbandatlas der Bundesregierung etwas mehr als jeder dritte Haushalt in Niedersachsen gigabitfähig. Damit belege das Land Platz vier im Vergleich der Flächenländer. Berücksichtige man die angeschobenen Projekte, ist laut Landeswirtschaftsministerium eine Gigabit-Versorgung für jedes fünfte Gebäude gewährleistet.

Die Landesregierung aus SPD und CDU hatte im August 2018 den sogenannten Masterplan Digitalisierung beschlossen. Demnach soll bis 2021 ein lückenloses Mobilfunknetz im Land entstehen, bis 2025 sollen zudem alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein.