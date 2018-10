Agrarministerin Otte-Kinast reist nach Südafrika

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast will sich in den kommenden Tagen in Südafrika über nachhaltige und moderne Landwirtschaft informieren. "Wir können viel voneinander lernen", sagte die SPD-Politikerin vor ihrer Abreise. Die Ministerin soll am Samstag in die Partnerprovinz Niedersachsens, Eastern Cape (engl. Ostkap), aufbrechen.

Erste Station ist Johannesburg, danach geht es weiter nach Pretoria und anschließend in die Provinz Ostkap. Dort steht für Montag ein Treffen mit dem Minister für ländliche Entwicklung und Agrarreform der Region, Xolile Nqatha, an. Wie Niedersachsen sei die Provinz eine Region mit starker Landwirtschaft, teilte das niedersächsische Agrarministerium vorab mit.

Während der einwöchigen Reise werden die Ministerin und eine Delegation auch Hochschulen sowie Bauernhöfe besichtigen - darunter Milchviehbetriebe, eine Wildtierfarm, eine Zitrus-Farm und einen Betrieb, der Orangen und Mandarinen für den Export anbaut.

Im Rahmen der Reise wollen Otte-Kinast und Nqatha am Dienstag zudem ein "Memorandum of Understanding" in East London unterzeichnen und damit erneuern. Der Vertrag soll sicherstellen, dass sich die Regionen austauschen, etwa in Form von Hochschulkooperationen. Die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) möchte sich zum Beispiel am landwirtschaftlichen Fort Cox College am Aufbau eines Ausbildungsseminars für Veterinär-Hilfskräfte beteiligen. Eine Kooperation mit der Agrartechnik-Schule Deula Nienburg besteht schon.