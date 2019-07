Tschentscher: Kooperation so gut wie nie zuvor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Zusammenarbeit von Hamburg und Schleswig-Holstein ist nach Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) von großem Vertrauen geprägt. "Ich bekomme sehr oft gesagt: So gut war die Zusammenarbeit ja noch nie", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich denke, sowohl Herr Günther wie auch ich können diese Einschätzung bestätigen." Die gute Kooperation mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werde nicht nur bei der gemeinsamen Kabinettssitzung einmal im Jahr deutlich, sondern fortlaufend.

"Der geplante Ausbau der S-Bahn S4 von Hamburg nach Bad Oldesloe, die Windenergie, LNG-Terminals oder Landstrom - all das sind Themen, die Schleswig-Holstein und Hamburg verbinden." Auch bei den Klimaschutzzielen werde man weiter sehr eng zusammenarbeiten. "Die Themen sind so weitreichend, dass ich sehr froh bin, dass Daniel Günther und ich da auf die gleiche Weise ticken. Wir nehmen die Dinge in die Hand und setzen sie um." Die unterschiedliche Parteizugehörigkeit sei dabei kein Problem. "Die Sache steht immer vor der Partei."

Eine Kurzstudie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hatte kürzlich gezeigt, dass die Wirtschaftsentwicklung in Norddeutschland seit langem hinter der in Süddeutschland hinterherhinkt. Allerdings gebe es Unterschiede zwischen den fünf norddeutschen Ländern, betonten die Verfasser. Die Vereinigung der Unternehmensverbände UV Nord forderte als Konsequenz die Schaffung eines norddeutschen Wirtschaftsraumes und ein Ende der Kleinteiligkeit, um zum Süden wirtschaftlich aufzuholen.