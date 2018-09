Ministerpräsident Günther in chinesischer Partnerprovinz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hangzhou (dpa/lno) - Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist zu einem einwöchigen Besuch in Schleswig-Holsteins Partnerprovinz Zhejiang in China eingetroffen. "Wir haben ein spannendes Programm vor uns", sagte Günther am Sonntag in Hangzhou. Begleitet wird er von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) sowie einer Wirtschafts- und Wissenschafts-Delegation. Ziel der Reise ist auch Shanghai. Bei Gesprächen will Günther die Kooperation mit der Partnerregion Zhejiang ausbauen. Zum Auftakt stand am Sonntagnachmittag eine Fahrt auf dem Westsee auf Einladung der Provinzregierung auf dem Programm. Am Montagabend trifft der Regierungschef in Hangzhou den chinesischen Parteisekretär der Region Che Jun zu politischen Gesprächen.