Werner bilanziert Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt

Erfurt (dpa/th) - Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) legt heute eine Bilanz zur Entwicklung des Thüringer Arbeitsmarktes in diesem Jahr vor. Bis Ende November hatte sich die Zahl der Erwerbslosen auf rund 57 000 verringert und die Arbeitslosenquote sank auf einen neuen Tiefstand von fünf Prozent.

Thüringen hat damit die niedrigste Quote in Ostdeutschland und nähert sich schrittweise dem westdeutschen Durchschnitt an. In einigen Regionen im Süden nahe der Landesgrenze zu Bayern gibt es inzwischen bereits Vollbeschäftigung. Die Kehrseite der Medaille ist, dass viele Firmen bei Neueinstellungen lange suchen müssen, bis sie Fachkräfte finden.