Weniger Firmen in Thüringen mit Tarifbindung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Anteil der Unternehmen mit Tarifbindung ist im Freistaat im vergangenen Jahr erneut gesunken. Das geht aus Daten des aktuellen Betriebspanels Thüringen hervor, das vom Institut für Arbeitsmarkt- und berufsforschung (IAB) erstellt wurde. In dem Bericht werden jährlich repräsentative Ergebnisse zur Entwicklung der Beschäftigung sowie des Arbeits- und Ausbildungsmarktes vorgelegt. Demnach waren im Jahr 2017 nur 18 Prozent der Unternehmen in Thüringen, bei denen 43 Prozent der Beschäftigten arbeiten, tariflich gebunden. Weitere Ergebnisse der repräsentativen Studie will Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) heute in Erfurt vorstellen.

Zu den thematischen Schwerpunkten des diesjährigen IAB-Betriebspanel gehören "Geflüchtete Personen" sowie die "Nutzung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien im Kontext von Digitalisierung und Arbeit 4.0".