Viele Beschäftigte sehen Durchhalten bis zur Rente skeptisch

Erfurt (dpa/th) - Nicht einmal jeder zweite Beschäftigte in Thüringen kann sich laut einer Studie vorstellen, bis zum regulären Rentenalter gesundheitlich uneingeschränkt in seinem Job zu arbeiten. Das gilt vor allem für das Personal im Gesundheitswesen, im Handel und in Fertigungsberufen, wie aus der von Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag vorgestellten Untersuchung hervorgeht. Werner sieht eine Ursache für die Einschätzung in der überwiegend kleinteiligen Wirtschaftsstruktur in Thüringen und Belastungen wie Schichtarbeit und schwerer körperlicher Arbeit. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte thüringenweit 1000 Beschäftigte zur Qualität ihrer Arbeit befragt.