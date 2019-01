Tiefensee präsentiert Entwurf für Vergabegesetz des Landes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Regeln zur Vergabe öffentlicher Aufträge vom Land an Unternehmen sollen sich nach dem Willen der Regierung ändern. Welche Kriterien Firmen erfüllen müssen, um künftig überhaupt solche Engagements an Land zu ziehen, will Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) heute mit dem Entwurf für das neue Vergabegesetz in Erfurt vorstellen.

Bisher stand auch zur Debatte, dass nur noch Unternehmen die Aufträge erhalten, die mindestens 9,54 Euro pro Stunde an ihre Mitarbeiter zahlen. Aktuell liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 9,19 Euro in der Stunde. Auch ökologische Aspekte sollen in dem Entwurf berücksichtigt werden.

Das Gesetz ist umstritten. So kritisierten die Thüringer Industrie- und Handelskammern in der Vergangenheit etwa, das Prinzip der Wirtschaftlichkeit könnte durch die Rücksichtnahme auf allgemeinpolitische Ziele verdrängt werden.