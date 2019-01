Thüringens Landesetat steigt auf über elf Milliarden Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesregierung hat einen Haushaltsentwurf mit Rekordausgaben für 2020 beschlossen. Danach sollen die Ausgaben des Freistaats im kommenden Jahr auf 11,05 Milliarden Euro steigen, etwa 350 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Zur Finanzierung würden die weiter sprudelnden Steuereinnahmen, aber auch 375 Millionen Euro aus der Rücklage des Landes genutzt, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt.

Grund für das kräftige Ausgabenplus sei die Tilgung von Schulden aus bisherigen Sonderfonds für Abwasser und Umwelt, aber auch Mehrausgaben für Bildung oder Stellen bei der Polizei. "Es gibt nicht die eine große Ausgabe. Wir haben an vielen Stellen Bedarf", sagte Taubert. Thüringen werde die ab 2020 geltende Schuldenbremse einhalten und neben 70 Millionen Euro in den Sonderfonds 65 Millionen vom Schuldenberg abtragen.