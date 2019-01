Schmerzensgeld für verletzte Beamte: Land will einspringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Durch körperliche Gewalt verletzte Beamte wie Polizisten oder Feuerwehrleute sollen nach dem Willen des Thüringer Innenministeriums beim Schmerzensgeld besser abgesichert werden. Das Land wolle bei der Zahlung von Schmerzensgeld einspringen, wenn der Anspruch darauf auf anderem Wege nicht durchgesetzt werden könne, teilte Innenminister Georg Maier (SPD) am Dienstag mit. Eine entsprechende Gesetzesänderung hatte das Kabinett zuvor beraten. Hintergrund ist die zunehmend beklagte Gewalt gegen Polizisten und andere Einsatzkräfte. Wenn etwa ein ermittelter Gewalttäter finanziell zur Zahlung von Schmerzensgeld nicht in der Lage ist, seien die Beamten die Leidtragenden.

Auch die Regelungen für die Krankenversicherung von Beamten sollen in der Gesetzesnovelle geändert werden. Profitieren sollen etwa 1000 Landesbeamte und Pensionäre, die nicht privat, sondern gesetzlich krankenversichert sind. Für sie soll vom nächsten Jahr an das Land die Hälfte der Krankenkassenbeiträge übernehmen - wie bei Angestellten auch. Beamte sind in der Regel privat krankenversichert. Im Krankheitsfall zahlt ihnen das Land einen Zuschuss zur Behandlung, die sogenannte Beihilfe. Entscheiden sich Beamte für eine gesetzliche Krankenkasse, müssen sie die Beiträge bislang komplett selbst tragen.