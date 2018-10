Regierung will Landespräventionsrat gründen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im Kampf gegen Gewalt will Rot-Rot-Grün in Thüringen einen Landespräventionsrat einrichten. Das hat das Kabinett am Dienstag entschieden, wie Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) in Erfurt sagte. Er selbst wird den Vorsitz übernehmen. "Es ist an der Zeit, die bisherigen Präventionsbemühungen zu bündeln", sagte Götze. Das Gremium solle auch eine Geschäftsstelle bekommen. In den nächsten Tagen wollen sich Vertreter von Innen-, Bildungs-, Sozial- und Justizministerium sowie der Staatskanzlei treffen, um die Schwerpunkte des Landespräventionsrates zu besprechen.

Verankert sein soll das Gremium beim Innenministerium. Laut Götze sollen gesellschaftliche Gruppen wie kommunale Spitzenverbände mit in dem Rat wirken. Bei der Arbeit gehe es auch um die Diskussion, "wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen". Dazu gehöre etwa auch die Kommunikation.