Regierung legt Landeshaushalt für 2020 vor

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesregierung will heute ihren umstrittenen Haushaltsentwurf für 2020 vorlegen. Erwartet wird ein neuer Ausgabenrekord mit einem Volumen von etwa elf Milliarden Euro. Der Etat würde damit etwa 350 Millionen Euro über den vom Landtag für dieses Jahr beschlossenen Ausgaben liegen. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat die Ausgabensteigerungen mit den guten Steuereinnahmen, aber auch mit steigenden Zahlungen an die Kommunen, mit höheren Lehrergehältern sowie Investitionen in schnelles Internet begründet.

Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD kritisieren das Vorgehen der rot-rot-grünen Regierung, vor der Landtagswahl im Oktober noch einen neuen Haushalt für 2020 beschließen zu lassen. Damit wird ihrer Meinung nach unzulässig in die Rechte des neugewählten Parlaments eingegriffen. Voraussichtlich wird das Zahlenwerk in der Landtagssitzung Anfang Februar von den Abgeordneten erstmals beraten.