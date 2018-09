Regelschullehrer: künftig so viel Gehalt wie Gymnasiallehrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Regelschullehrer sollen ab Januar 2020 so viel Gehalt beziehen wie Gymnasiallehrer. Sowohl verbeamtete als auch nach Tarif beschäftige Pädagogen sollen dann nach der Besoldungsgruppe A13/E13 bezahlt werden, sagten Finanzministerin Heike Taubert (SPD) und Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt. Die Erhöhung erfolge in zwei Schritten.

Der Landtag werde voraussichtlich im September rückwirkend zum Januar 2018 die Hälfte des Gehalts zwischen den Gruppen A12 und A13 als Zulage beschließen. Bis Mitte 2019 müsse dann das Besoldungsgesetz nochmals für die zweite Anhebung geändert werden. Laut Taubert wird Thüringen dafür jährlich insgesamt 36 Millionen Euro aufbringen. Jeder Lehrer würde dann um die 500 Euro mehr bekommen. Das ist laut Holter ein wichtiger Schritt zur Anerkennung des Lehrerberufes und Besoldungsgerechtigkeit.