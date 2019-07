Ramelow: Land will mindestens 75,1 Prozent von GWB Elstertal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will der Investmentfirma Benson Elliot rund 70 Millionen Euro für 74,9 Prozent der Anteile an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal zahlen. Das Kabinett habe dafür die Weichen gestellt, gab Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag in Erfurt bekannt. Über die Pläne hatte zuvor der MDR berichtet. Das Geld dafür soll aus einem Sondervermögen für Wohnungsbau kommen, in dem etwa 400 Millionen Euro stecken - von denen aber gut die Hälfte in vergebene Krediten gebunden sind, wie der Infrastruktur-Staatssekretär Klaus Sühl erklärte.

Auch der Stadt Gera will das Land Anteile abkaufen. Ramelow sprach von einer Spanne zwischen 0,2 und 19,1 Prozent. Gera hält derzeit 25,1 Prozent. Hintergrund ist, dass die Landesregierung auf jeden Fall die Steuerungsmehrheit haben möchte, wie Ramelow erläuterte. "Dafür reichen nicht 50 Prozent, sondern wir bräuchten dafür 75,1 Prozent", sagte Ramelow. Als Richtwert nannte er 14 Prozent Anteile, die man Gera abkaufen wolle. Man beginne aber erst mit den Verhandlungen.

Der Geraer Stadtrat hatte in der vergangenen Woche grünes Licht für den Verkauf von Anteilen gegeben. Ramelow sagte, dass Geras Oberbürgermeister beauftragt sei, bis zu 19,1 Prozent verkaufen zu dürfen.

Dem Kauf weiterer Wohnungen erteilte Ramelow eine Absage. "Wir hatten auch vorher nicht beabsichtigt, welche zu kaufen", sagte er. Aus der konkreten Situation habe man Entscheidungen getroffen. In einer Mitteilung der Staatskanzlei war von einem Sonderfall die Rede. Die Geschichte der GWB Elstertal solle für alle Kommunen des Landes ein warnendes Beispiel sein. Zugleich betonte Ramelow: "Es ist eine rentierliche Geldanlage."

Selbst wenn das Land 19,1 Prozent von der Stadt Gera kaufen würde, bliebe es bei 94 Prozent. Ab 95 Prozent der Anteile wäre eine Grunderwerbssteuer fällig, die wiederum an den Freistaat fließen würde. "Die Grunderwerbssteuer würde die Miete zwar nicht direkt erhöhen. Aber langfristig wäre die Investitionskraft der Gesellschaft dadurch um denselben Betrag geschwächt", sagte Ramelow.

Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Maik Kowalleck, nannte das Geschäft einen "Share-Deal". Die Regierung bediene sich eines Tricks, um Steuern aus dem Weg zu gehen. "Dem normalen Thüringer Bürger steht diese Möglichkeit, die Grunderwerbsteuer zu vermeiden, nicht offen. Das ist unanständig", erklärte Kowalleck.

Ramelow sagte, es habe keine Motivation für einen "Share-Deal" gegeben. Man sei bereits eingestiegen, als Gera selbst noch zusätzliche Anteile von Benson Elliot erwerben wollte. "Letztlich werden wir den Erwerb so machen, dass wir für die Stadt Gera als Platzhalter fungieren", sagte Ramelow.