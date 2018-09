Neue Regeln für die Vergabe öffentlicher Aufträge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Regierung verändert die Regeln zur Vergabe millionenschwerer Aufträge vom Land. Details dazu will Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) heute nach der Kabinettssitzung in Erfurt nennen. Vorgesehen sei unter anderem, dass Firmen eine Mindestbezahlung ihrer Mitarbeiter von 9,54 pro Stunde garantieren müssen, um bei öffentlichen Aufträgen eine Chance zu haben, bestätigte das Wirtschaftsministerium. Der Betrag liegt über dem aktuellen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland von 8,84 Euro pro Stunde.

Bereits die bisherige Entgeltregelung in dem sogenannten Vergabegesetz hatte in Teilen der Wirtschaft für Kritik gesorgt. Vor allem der Thüringer Handwerkertag stieß sich an seiner Meinung nach zu vielen Vorgaben für die zumeist kleinen Betriebe.

Vereinbart worden sei auch eine stärkere Berücksichtigung ökologischer Aspekte im Vergabegesetz, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). "Wir haushalten verantwortlich, wenn wir öffentliche Anschaffungen darauf prüfen, dass sie lange halten, möglichst wenig Energie verbrauchen und so gut wie möglich wiederverwertbar sind."