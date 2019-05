Landesregierung stellt Konzept zum Gedenken an Mauerfall vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit mehr als 80 Einzelveranstaltungen und mehreren Forschungs- und Bildungsprojekten soll in Thüringen an die friedliche Revolution vor 30 Jahren und die Öffnung der innerdeutschen Grenze erinnert werden. Details zu den Plänen will Kulturminister und Chef der Staatskanzlei, Benjamin Immanuel Hoff (Linke), am Dienstag (13.00 Uhr) in Erfurt vorstellen. Der Landtag hatte die Landesregierung zuvor aufgefordert, ein Konzept für das Gedenken zu erarbeiten. Höhepunkt soll ein Festakt am 9. November im thüringischen Großburschla (Wartburgkreis) und im hessischen Heldra (Werra-Meißner-Kreis) werden. Erwartet werden unter anderem die Ministerpräsidenten von Thüringen und Hessen, Bodo Ramelow (Linke) und Volker Bouffier (CDU).