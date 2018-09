Landesregierung plant mit Schubert als Oberhof-Beauftragten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach dem Willen der rot-rot-grünen Landesregierung soll Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert die Vorbereitungen für die Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 in Oberhof koordinieren. Schubert solle bereits in der kommenden Woche zum Oberhof-Beauftragten berufen werden, kündigte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag an.

"Es muss jemanden geben, der für das Kabinett an allen möglichen Fäden zieht und sie verbindet zu einem starken Seil", sagte Ramelow in Erfurt. An den Vorbereitungen seien mehrere Ministerien beteiligt. Schubert habe die Zähigkeit, sich von Bedenkenträgern nicht bremsen zu lassen. Hartmut Schubert ist bereits Vorsitzender des Zweckverbands Thüringer Wintersportzentrum Oberhof. Als CIO des Freistaates ist er auch der IT-Chef des Landes.

Ramelow kündigte zudem an, Oberhof zu einer Bio-Energie-Region entwickeln zu wollen. Man wolle die Erneuerung der Kälte- und Wärmeanlagen so gestalten, dass diese CO2-neutral betrieben werden können. "Das bedeutet, dass sie eine ganze Menge an Energie selbst produzieren und im Skitunnel oder in der Rodelbahn auch Energie speichern können."