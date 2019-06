Landesregierung gibt Stellungnahme zu Suedlink-Teilstück ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung hält beim Verlauf der geplanten Stromtrasse Suedlink trotz diskutierter Änderungen in Nordthüringen an ihrer Ablehnung des Großprojekts fest. Zwar führe die bevorzugte Route der Netzbetreiber statt durch Nordthüringen nun überwiegend durch Hessen, teilte Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) am Dienstag in Erfurt mit. Trotzdem bleibe die Region von möglichen Alternativen zum Trassenkorridor betroffen. Es gebe deshalb keinen Grund zur Entwarnung. Zuvor hatte das Kabinett eine Stellungnahme zum nördlichen Teil der Stromtrasse durch Thüringen beschlossen.

Die heftig umstrittene Erdkabelleitung soll über 700 Kilometer von Nord- nach Süddeutschland führen, 78 Kilometer davon durch Thüringen. Die Netzbetreiber Tennet und TransnetBW hatten Ende Februar eine konkretisierte Route vorgestellt. Laut Ministerium sollen nun nur noch wenige Kilometer Nordthüringen betreffen. Der nördliche Abschnitt beginnt demnach in Bad Gandersheim/Seesen in Niedersachsen und endet auf Höhe Gerstungen bei Eisenach.

Stärker betroffen ist Südwestthüringen, wo Kommunen und Bürgerinitiativen seit Monaten Sturm gegen die Pläne laufen. Zu diesem Suedlink-Teil in Thüringen will die Landesregierung in zwei Wochen eine Stellungnahme abgeben. Die Entscheidung über den Verlauf der Leitung trifft die Bundesnetzagentur, die dazu die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Landesregierungen auswertet.