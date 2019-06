Land sagt finanzielle Hilfe bei NS-Kirchenglocken-Ersatz zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Kirchengemeinden, die NS-Symbole auf Kirchenglocken entfernen lassen oder neue Glocken anschaffen wollen, finanzielle Unterstützung zugesagt. Das Land sei bereit, den betroffenen Gemeinden zu helfen, sagte Ramelow am Montag in Erfurt. In den Thüringer Gotteshäusern der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland (EKM) hängen nach Angaben von deren Landesbischöfin Ilse Junkermann fünf Glocken mit Bezug zum Nationalsozialismus. Für die betroffenen kleinen Kirchengemeinden seien Neuanschaffungen eine große finanzielle Herausforderung. Deshalb sei es gut, wenn das Land ihnen helfen wolle.

Ramelow hatte sich am Montag mit Bischöfen der evangelischen und katholischen Kirche zu einem Gespräch getroffen. Das Thema von Kirchenglocken mit Symbolen aus der Zeit des Nationalsozialismus sorgt seit Monaten für Wirbel.