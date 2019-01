Kabinett: Regeln für öffentliche Auftragsvergabe beschließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung will die geplanten Neuregelungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge festzurren. Den Entwurf des neuen Vergabegesetzes will am kommenden Dienstag das Kabinett beschließen. Voraussichtlich noch Ende Januar solle es dann in den Landtag eingebracht werden, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag in Erfurt.

Dabei geht es unter anderem um einen Mindestlohn von 9,54 Euro pro Stunde für die Beschäftigten von Firmen, die Aufträge des Landes übernehmen. Für Aufträge von Kommunen soll diese Mindestgrenze laut Ministerium hingegen nicht gelten. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hatte den Gesetzentwurf im September ins Kabinett eingebracht. Nach Ministeriumsangaben werden jährlich rund 44 000 Aufträge in Vergabeverfahren von Land und Kommunen vergeben. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf knapp eine halbe Milliarde Euro.