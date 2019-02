Gleichstellung: Joachim Leibiger begrüßt Gesetzentwurf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Behindertenbeauftragte Joachim Leibiger hat die Pläne der Landesregierung begrüßt, die Kommunen bei der Gleichstellung von Menschen mit Handicaps stärker als bislang in die Pflicht zu nehmen. Es sei richtig, dass der sogenannte Finanzvorbehalt aus dem Inklusionsgesetz des Landes gestrichen werden solle, sagte Leibiger am Dienstag in Erfurt.

Ein entsprechender Gesetzentwurf von Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) war am Dienstag im Kabinett der Landesregierung abschließend beraten worden. Er sieht unter anderem vor, dass Kommunen Maßnahmen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung nicht mehr mit dem Verweis auf leere Kassen verzögern dürfen. Der Entwurf geht nun an den Landtag.