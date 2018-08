Geheimnisverrat-Ermittlungen: Aussagegenehmigung für Ramelow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Staatsanwaltschaft will im Ermittlungsverfahren zu einem möglichen Geheimnisverrat von Regierungsmitgliedern auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hören. Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte am Freitag auf Anfrage, die Ermittlungsbehörde habe eine Aussagegenehmigung für Ramelow beantragt. Diese werde üblicherweise erteilt. Zuvor gebe es dazu jedoch eine Kabinettsentscheidung, so Hoff. Zuvor hatte MDR Thüringen über eine Befragung des Regierungschefs berichtet.

Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat nach einer Anzeige der CDU-Landtagsfraktion. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen CDU-Fraktionschef Mike Mohring wegen des Verdachts auf ein Steuerdelikt. Über die Aufhebung der Immunität beziehungsweise das Steuerermittlungsverfahren gegen Mohring sollen Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) und Finanzministerin Heike Taubert (SPD) gesprochen haben. Zudem soll der Verdacht bestehen, dass auch Ramelow informiert wurde.