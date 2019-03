Forschungsprojekt zu Christen in der DDR

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das von der Landesregierung angekündigte Forschungsprojekt über die Diskriminierung von Christen in der DDR soll an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena realisiert werden. Darüber habe man sich mit den Kirchen geeinigt, sagte Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff am Dienstag in Erfurt. Das Forschungsvorhaben werde Professor Christopher Spehr, Inhaber des Lehrstuhls für Kirchengeschichte an der FSU Jena, bearbeiten. Ein Antragsentwurf soll im April beim Thüringer Wissenschaftsministerium eingereicht werden.

Hoff sagte, er sei optimistisch, dass der Antrag positiv beschieden werde. Ursprünglich sollte das Forschungsvorhaben von der Universität Erfurt betreut werden. Ein erster Antrag war jedoch im vergangenen Jahr gescheitert. Katholische und evangelische Kirche hatten enttäuscht darüber reagiert. Hoff informierte am Dienstag über die Fortschritte der Landesregierung bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur.