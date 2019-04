Delegation aus Politik und Wirtschaft auf Tour nach Vietnam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Hanoi (dpa) - Thüringen will die Zusammenarbeit mit Vietnam intensivieren. Dazu reist am Samstag eine Regierungs- und Wirtschaftsdelegation aus dem Freistaat in das wirtschaftlich aufstrebende südostasiatische Land, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und weitere Regierungsmitglieder werden auf der siebentägigen Reise begleitet von etwa 100 Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Es ist die erste Reise eines Thüringer Regierungschefs nach Vietnam, wo Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) Ziele sind. Ein Schwerpunkt der Reise ist die Gewinnung von Fachkräften für Thüringer Unternehmen.

Vorreiter ist hier die Wirtschaft in Südthüringen, wo 130 vietnamesische Lehrlinge ausgebildet werden. Ramelow will sich bei seiner Visite darüber informieren, wie künftige Lehrlinge mit ihren Ausbildungsunternehmen in Kontakt kommen und auf die Ausbildung in Thüringen vorbereitet werden, etwa durch Deutschkurse. Thüringen benötigt Fachkräfte in vielen Industriebranchen und dem Handwerk und auch in der Pflege.

Ramelow, der einer Einladung des vietnamesischen Außenministers Pham Binh Minh folgt, will außerdem politische Gespräche führen und sich unter anderem mit dem vietnamesischen Premierminister Nguyen Xuan Phuc treffen.