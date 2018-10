Streit um Kakao: Foodwatch stellt Schulmilch-Report vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kritik an der Förderung von gezuckertem Kakao mit Steuergeld im NRW-Schulmilchprogramm geht weiter. Heute stellt der Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch, Martin Rücker, dazu in Düsseldorf den sogenannten Schulmilch-Report vor. Aus Sicht von Foodwatch wird mit Preisvergünstigungen von Schulkakao einem zu hohen Zuckerkonsum und einer Fehlernährung der Schüler Vorschub geleistet. Die Verbraucherorganisation Foodwatch will den Druck auf die nordrhein-westfälische Landesregierung erhöhen.

Bereits Mitte September hatten Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer und Elternvertreter in einem von Foodwatch initiierten Schreiben an die Landesregierung appelliert. Kurz darauf war Verbraucherministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bei einem Fachdialog mit Experten zusammengekommen. Das Schulmilchprogramm solle nach dem laufenden Schuljahr erneut evaluiert werden, sagte die Ministerin im Anschluss.