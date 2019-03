NRW will Biodiversitäts-Forschungszentrum nach Bonn holen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen möchte das vom Bund geplante Biodiversitäts-Forschungszentrum nach Bonn holen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Demnach hat Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bereits offiziell in Berlin für den Standort geworben. An diesem Dienstag steht der Schutz der Artenvielfalt auf der Tagesordnung der gemeinsamen Kabinettssitzung von Nordrhein-Westfalen und Bayern in München.

"Der Artenschwund macht nicht an Landesgrenzen Halt", sagte Heinen-Esser. Mit Bayern strebe sie mehrere Initiativen an, um die biologische Vielfalt zu erhalten. In NRW plane ihr Ministerium außerdem eine Konferenz zum Thema Artenschwund. Die Konferenz, an der auch Ministerpräsident Armin Laschet teilnehmen werde, richte sich an Verbände, biologische Stationen, Wissenschaft und Forschung.

Am Montag hatte das Landesumweltamt bereits eine eigene Erhebung zum Insektenrückgang in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Von den 25 000 Insektenarten, die es in NRW gibt, solle zunächst das Vorkommen von Schmetterlingen und Heuschrecken untersucht werden. Das Umweltministerium fördert das dreijährige Projekt nach eigenen Angaben mit rund 480 000 Euro.