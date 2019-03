Sachsen: Kooperation mit jungen Forscher aus Singapur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Singapur (dpa/sn) - Sachsen will die Kooperation mit Singapur in der Wissenschaft erweitern. Dabei gehe es unter anderem um den Austausch von Forschern, sagte der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Freitag nach politischen Gesprächen in dem südostasiatischen Stadtstaat. Man wolle mehr junge Leute aus Singapur nach Sachsen holen, weil Singapur wissenschaftliche Spitze darstelle. "Wir wollen davon ein Stück weit profitieren." Bei seinen Gesprächen sei es zudem um die duale Ausbildung gegangen, die sowohl in Singapur als auch in Sachsen ein großes Thema sei.

Kretschmer hatte am Freitag unter anderen Premierminister Lee Hsien Loong getroffen. Im Anschluss lobte er die Gesprächsatmosphäre. Es gebe keine leeren Worte und keine halben Sachen, das sei sehr angenehm und passe zu "unserer Mentalität." Jetzt gehe es darum, die besprochenen Dinge umzusetzen. Was sein Vorgänger Stanislaw Tillich (CDU) vor drei Jahren in Singapur besprochen habe, sei alles eins zu eins eingelöst worden.

Sachsen ist mit Singapur wirtschaftlich verbandelt. So gehören die Elbe Flugzeugwerke in Dresden mit mehr als 100 Beschäftigen zum Konzern ST Aerospace aus Singapur.