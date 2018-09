Kretschmer sieht Sachsen weiter in Bewährungsprobe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Für Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sind die Ereignisse von Chemnitz eine Bewährungsprobe für den Freistaat Sachsen, die noch nicht überstanden ist. "Es muss gelingen, statt Beschimpfungen und Anfeindungen wieder in eine vernünftige Diskussion zu kommen", sagte er vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Es brauche die Reaktion aus der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Und er werde nicht zulassen, dass Chemnitz, "in Verruf kommt, weil es sich gut verkauft, wenn man ganze Städte an den Pranger stellt und es wieder um den Osten geht."