Dresden (dpa) - Der langjährige Präsident des Sächsischen Landtags, Erich Iltgen, ist tot. Er sei am Montag gestorben, bestätigte ein Landtagssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Der in Köln geborene Iltgen wurde 78 Jahre alt. Der CDU-Politiker stand dem Landtag von 1990 bis 2009 vor.