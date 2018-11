Änderungswünsche der Koalition kosten 360 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Rekordhaushalt des Landes Sachsen für die beiden kommenden Jahre wird noch größer als zunächst geplant. Die schwarz-rote Koalition im Landtag verständigte sich auf zusätzliche Ausgaben in Höhe von gut 360 Millionen Euro, teilten die Fraktionen am Mittwoch in Dresden mit. Hinzu kommen Umschichtungen im Entwurf der Regierung von etwa 40 Millionen Euro. Die Vorschläge werden nun in die Haushaltsberatungen eingebracht. Auch die Opposition hat zahlreiche Änderungsanträge angekündigt. Mit der jetzt vorgesehenen Erhöhung wird Sachsen in den beiden kommenden Jahren bei gut 41 Milliarden Euro liegen. So viel Geld gab Sachsen noch nie aus.