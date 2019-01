Landesregierung geht in Dinklage in Klausur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dinklage (dpa/lni) - Bei einer Klausurtagung in Dinklage will die rot-schwarze Landesregierung am heutigen Montag über ihre Arbeit im laufenden Jahr beraten. Außer der Landespolitik steht auch das Thema Europa auf der Agenda. Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, wird über die Bedeutung von Europa für Niedersachsen sprechen.

Ein wichtiges landespolitisches Projekt, über das die Koalitionspartner SPD und CDU noch Abstimmungsbedarf haben, ist das geplante neue niedersächsische Polizeigesetz. Ursprünglich sollte das umstrittene Gesetz schon 2018 vom Parlament in Hannover verabschiedet werden, doch die Landtagsjuristen haben verfassungsrechtliche Bedenken.

Vorgesehen ist eine Ausweitung der Polizeibefugnisse, darunter eine bis zu 74-tägige Präventionshaft für Gefährder oder der Einsatz von Schadsoftware zum Ausspähen von Verdächtigen. Die Ergebnisse der zweitägigen Klausur sollen am Dienstag in Dinklage vorgestellt werden.