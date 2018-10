Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Im umkämpften Wettbewerb um die Entwicklung künstlicher Intelligenz kann Deutschland nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorne mitspielen. "Wir wissen, dass der internationale Wettbewerb hier sehr hart ist, aber Darmstadt zeigt, dass Deutschland spitze sein kann", sagte Merkel bei einem Besuch der Technischen Universität Darmstadt (TUD) am Montag. Wir haben hier "ein Juwel in Fragen der künstlichen Intelligenz - mit all den Teilgebieten." Sie habe als Bundeskanzlerin auch immer viel Wert darauf gelegt, dass drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgegeben würden, und dazu auch der Staat seinen Beitrag leiste.

Sie lobte die "kluge und mutige" Wissenschaftspolitik der von ihrer Partei geführten hessischen Landesregierung. Diese habe der TUD einen hohen Status an Autonomie gegeben. "Daraus hat die Wissenschaft in ihrer Freiheit dann auch vieles gemacht." Merkel zeigte sich beeindruckt von den Such- und Rettungsrobotern des Teams "Hector". Diese können unter anderem autonom nach verschütteten Menschen suchen oder Lecks in Gas- und Ölanlagen erkennen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte: "Wir haben - wenn es um die Frage der künstlichen Intelligenz und der Robotik geht - mittlerweile eine Weltstellung erworben."