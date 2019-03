Bürgerdialog mit der Kanzlerin: Merkel in Bremerhaven

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute zu einem eineinhalbstündigen Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Bremerhaven erwartet. Das Publikum besteht aus 60 Frauen und Männern, die von der "Nordsee-Zeitung", der Hochschule Bremerhaven und der Handelskammer Bremen ausgewählt wurden. Vor dem Bürgerdialog im Veranstaltungszentrum Fischbahnhof besucht Merkel das Jobcenter in Bremerhaven, um sich über die Förderung von Langzeitarbeitslosen zu informieren. Die rund 115 000 Einwohner zählende Seestadt Bremerhaven ist Teil des Bundeslandes und Zweistädte-Staates Bremen und leidet unter hoher Arbeitslosigkeit. Über 12 Prozent der Menschen sind dort ohne Job. Aber: 2005 waren es mit rund 25 Prozent doppelt so viele.