SPD und Grüne entscheiden über Rot-Grün-Rot in Bremen

Bremen (dpa/lni) - SPD und Grüne stimmen heute auf getrennten Parteitagen über den Entwurf eines Koalitionsvertrages für ein rot- grün-rotes Regierungsbündnis im Bundesland Bremen ab. Die Linken billigten den Vertrag bereits, allerdings steht bei der Linkspartei noch ein bindender Mitgliederentscheid an. Bei SPD und Grünen entscheiden die Parteitage abschließend. Es wäre die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland.

Die Sozialdemokraten wollen zudem Fraktionschef Andreas Bovenschulte als Kandidat für das Bürgermeisteramt in dem Zwei-Städtestaat nominieren. Er würde Nachfolger des scheidenden Regierungschefs Carsten Sieling (SPD) werden, der als Konsequenz aus dem SPD-Wahldebakel am 26. Mai nicht mehr antritt. Gewählt wird der neue Senat (Landesregierung) am 15. August von der Bürgerschaft (Landtag).

Die SPD hatte bei der Landtagswahl vor rund sechs Wochen fast acht Prozentpunkte verloren und das schlechteste Wahlergebnis seit mehr als 70 Jahren eingefahren. Stärkste Kraft wurde erstmals die CDU. Die Grünen hatten deutlich zugelegt und sich für Verhandlungen über ein rot-grün-rotes Bündnis und gegen ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP entschieden.