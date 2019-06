Rot-Grün-Rot will Koalitionsvertrag für Bremen vorstellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - SPD, Grüne und Linke wollen heute die Ergebnisse ihrer rund dreiwöchigen Koalitionsverhandlungen für ein Regierungsbündnis im Bundesland Bremen präsentieren. Dabei soll der vermutlich über 130 Seiten umfassende Koalitionsvertrag vorgestellt und auch über den künftigen Zuschnitt der Landesregierung (Senat) informiert werden. Dem Vertragswerk müssen dann noch drei Parteitage zustimmen. Die Linken entscheiden am Donnerstag, SPD und Grüne am Samstag. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.