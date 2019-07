FDP: Charmeoffensive der Grünen ist Täuschungsmanöver

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Bremen (dpa) - FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat den Rückzug des Bremer Regierungschefs Carsten Sieling (CDU) als spät, aber konsequent begrüßt. Am falschen Kurs, den dieser für den künftigen rot-grün-roten Senat federführend ausgehandelt habe, ändere sich dadurch allerdings nichts, sagte Teuteberg am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Statt den Wechsel zu bekommen, den sie gewählt hätten, würden die Bürger künftig voraussichtlich von einem Linksbündnis regiert.

"Dieses Bündnis vernachlässigt die wirtschaftliche Schieflage der hoch verschuldeten Hansestadt und das Bedürfnis der Menschen nach individueller Mobilität", kritisierte Teuteberg. Es mache stattdessen unbezahlbare soziale Versprechen. "Vor allem die Grünen haben damit bewiesen, dass ihre Charmeoffensive gegenüber der bürgerlichen Mitte nichts anderes als ein Täuschungsmanöver ist."