Bremer CDU findet Sielings Rückzug peinlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Die CDU in Bremen hat den Rückzug von Regierungschef Carsten Sieling (SPD) als peinlich bezeichnet. "Carsten Sieling hat die Chance auf einen verantwortungsvollen Abgang verpasst", teilte der CDU-Landesvorsitzende Carsten Meyer-Heder am Montag mit. "Am Ende hat er offenbar dem innerparteilichen Machtkampf und dem Druck von außen nicht standhalten können." Auch sei es gegenüber Grünen und Linken unehrlich, "als Verhandlungsführer auf Abruf anzutreten. Sieling verhandelt Rot-Rot-Grün und verlässt das sinkende Schiff".

Der Bremer Regierungschef hatte zuvor mitgeteilt, er wolle nicht an der Spitze der nächsten Landesregierung stehen. Wenige Stunden zuvor hatten sich SPD, Grüne und Linke auf die erste rot-grün-rote Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland verständigt.

Sieling zog damit die Konsequenzen aus dem Umstand, dass die SPD mit ihm als Spitzenkandidat die Landtagswahl in Bremen vor rund einem Monat verloren hatte. Wahlgewinner war erstmals in Bremen die CDU mit Spitzenkandidat Meyer-Heder geworden.