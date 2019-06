Landesregierung berät in Berlin: Ost-West-Angleichung Thema

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Berlin (dpa/mv) - Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hält ihre übliche Kabinettssitzung am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) ausnahmsweise in Berlin ab. Dazu hat die Ministerrunde Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in die Vertretung des Landes in der Bundeshauptstadt eingeladen. Mit ihm soll unter anderem über die künftigen Finanzbeziehungen von Bund und Ländern beraten werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet vom Bund Hilfen unter anderem für die ostdeutschen Kommunen und deren Wohnungsgesellschaften, die noch unter DDR-Altschulden zu leiden haben. Schwesig will nach Angaben der Staatskanzlei auch die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zum Thema der Gespräche machen. Sie gehört der gleichnamigen Bund-Länder-Kommission an, die nach Anschlusslösungen für die Förderung benachteiligter Regionen sucht, wenn Ende 2019 der bisherige Solidarpakt ausläuft.