Neue Info-Plattform im Internet zu Politik und Demokratie

Schwerin (dpa/mv) - Kurz vor den Kommunal- und Europawahlen in Mecklenburg-Vorpommern erweitert die Landeszentrale für politische Bildung in Schwerin ihr Informationsangebot im Internet. Unter www.politik-mv.de finden Interessierte Fakten und Hintergründe zu Landtag und Landespolitik, zu Geschichte, Wirtschaft und Kultur im Nordosten und auch zu Wahlen. Mit dem neuen Blog schaffe die Landeszentrale ein modernes und zeitgemäßes Format, um mitunter komplizierte politische Vorgänge verständlich darstellen zu können, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Internet-Angebots. Immer mehr Menschen holten sich ihre Informationen aus dem Netz. Politische Bildung müsse diesem Trend Rechnung tragen und auch online verständliche und verlässliche Angebote machen, sagte der Direktor der Landeszentrale, Jochen Schmidt.