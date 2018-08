Sternmarsch gegen geplanten Frankfurter Stadtteil an A5

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Aus Protest gegen die Pläne für einen neuen Frankfurter Stadtteil an der A5 haben insgesamt 14 CDU-Verbände zu einem Sternmarsch aufgerufen. Ziel ist am Nachmittag das Maislabyrinth in Oberursel, das Motto lautet "Lebensqualität erhalten - keine Betonburg an der A5!". Um 17.00 Uhr soll eine Kundgebung abgehalten werden. Gerechnet wird mit mehreren hundert Teilnehmern. Die CDU-Verbände aus Anrainerkommunen und Frankfurt befürchten unter anderem, dass wertvolle Grün- und Nutzflächen wegfallen. Sie plädieren für Wohnungsbau an anderer Stelle.

In zehn bis 15 Jahren soll im Bereich Frankfurt-Nordwest (Niederusel und Praunheim) Wohnraum für etwa 30 000 Menschen entstehen. Derzeit läuft die Voruntersuchung zum Großprojekt, das eine Bebauung östlich und westlich der A5 vorsieht.