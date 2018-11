Bündnis plant Demo gegen Innenministerkonferenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein breites Bündnis hat für diesen Samstag zu einer Demonstration gegen die Innenministerkonferenz in Magdeburg aufgerufen. Rund 80 Gruppen und Initiativen hätten sich zusammengeschossen, etwa 1000 Teilnehmer würden erwartet, sagte der Sprecher des Bündnisses #unheimlichsicher, Christian Simon, am Donnerstag in Magdeburg.

Geplant sei eine rund fünf Kilometer lange Demoroute durch die Stadt mit mehreren Kundgebungen. "Uns eint, dass wir uns vor Bürger- und Menschenrechte stellen und sie schützen wollen", sagte Simon. Das Bündnis befürchte massive Einschränkungen, die die gesamte Bevölkerung beträfen. Simon kritisierte die Intransparenz der Innenministerkonferenz, die Themen würden erst im Nachhinein bekannt.

Die Innenminister der Länder sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kommen von Mittwoch bis Freitag kommender Woche in Magdeburg zusammen. Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz.

Das Bündnis unterstützen den Angaben zufolge Parteijugendorganisationen und Gewerkschaften, Klimaaktivisten aus dem Hambacher Forst, Antifagruppen sowie Geflüchteten-Initiativen. Die Demonstration am Samstag ist von einem Vertreter des Studierendenrates der Otto-von-Guericke-Universität angemeldet worden.