Bundespräsident Steinmeier hält Willy-Brandt-Rede in Lübeck

Lübeck (dpa/lno) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will heute in Lübeck die neunte Willy-Brandt-Rede halten. Gemeinsam mit der Geburtsstadt des 1974 gestorbenen früheren Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträges lädt das Willy-Brandt-Haus seit 2009 Persönlichkeiten ein, die anknüpfend an das Erbe des langjährigen SPD-Vorsitzenden politische und gesellschaftliche Probleme der Zeit analysieren. Vor seiner Rede in der Musik- und Kongresshalle werde der Bundespräsident auch das Buddenbrookhaus mit dem Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum besuchen und sich dort über die geplante Erweiterung informieren.

Vor Steinmeier haben unter anderem sein Vorgänger Joachim Gauck - damals allerdings noch nicht Bundespräsident -, der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) und der damalige EU-Parlamentspräsident und spätere SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (SPD) Willy-Brandt-Reden gehalten. Grußworte werden am Dienstag der Kuratoriumsvorsitzende der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sprechen.