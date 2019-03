Für 5000 Euro mit Barack Obama zu Abend essen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Knapp drei Wochen vor dem Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama in Köln ist nach Veranstalterangaben ein Drittel der 15 000 Tickets verkauft. Die Preise reichen von 70 bis 5000 Euro - bei den teuersten Eintrittskarten inbegriffen sind die Teilnahme an einem Dinner und ein Foto mit Obama. Insgesamt gibt es 100 dieser "Golden Tickets", die allerdings auch an Ehrengäste vergeben werden. Der frühere Präsident lässt sich am 4. April für etwa eine Stunde in der Kölner Lanxess-Arena interviewen, sagte Organisator Alexander Müller am Freitag. Obama werde wohl in Köln übernachten. Anreisen werde er im Privatflugzeug.

Das einstündige Interview mit dem Ex-Präsidenten ist Teil eines vierstündigen "World Leadership Summit". Dabei geht es nicht - wie der Titel auch suggerieren könnte - um ein Treffen politischer Führungspersönlichkeiten, sondern um einen Kongress zu der Frage, was gute Führung heute bedeutet. Dazu sprechen außer Obama unter anderem der US-Bestsellerautor John Strelecky ("Das Café am Rande der Welt"), der Bonner Unternehmer Frank Thelen und die Management-Trainerin Sabine Asgodom.

Man habe knapp zwei Jahre dafür benötigt, Obama nach Köln zu holen, sagte Müller, Geschäftsführer des Unternehmens "Gedankentanken". Natürlich werde der 57-Jährige für den Auftritt gut bezahlt, aber Geld sei nicht das entscheidende Kriterium gewesen. "Ich glaube schon, dass wir mit dem Konzept des "World Leadership Summit" überzeugt haben."