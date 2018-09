Weil spornt Jobcenter-Mitarbeiter zu mehr Freundlichkeit an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst - insbesondere in den Arbeitsagenturen - zu einem freundlicheren Umgang mit den Bürgern aufgefordert. "Ich nehme wahr, dass Menschen punktuell eine herablassende Behandlung in Jobcentern erfahren", sagte Weil der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Ein menschliches und freundliches Auftreten der Verwaltung sei aber gerade jetzt wichtig, um verlorenes Vertrauen in den Staat und dessen Behörden zurückzugewinnen. Dafür müssten nach Auffassung des SPD-Politiker neu verfasste Anträge verständlicher gestaltet werden. Mancherorts müsse sich aber vielleicht auch das Verhalten der Sachbearbeiter verändern.