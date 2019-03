Erst Ende 2021: LTE-Ausbau in Niedersachsen verzögert sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der flächendeckende Ausbau des LTE-Mobilfunknetzes in Niedersachsen verzögert sich um ein Jahr. Die Arbeiten sollten bis Ende 2021 abgeschlossen sein, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Ursprünglich sollten bis Anfang 2021 alle Regionen des Landes an das LTE-Netz angeschlossen sein. Eine konkrete Begründung für die Verzögerung nannte Althusmann nicht. Der LTE-Ausbau war ein Kernpunkt eines milliardenschweren Fahrplans zur Digitalisierung in Niedersachsen, für den das Land eine Millarde Euro vorgesehen hat.